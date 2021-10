De coronapas in Vlaanderen: vanaf 16 jaar in de horeca en 12 jaar in de zorg en op evenementen

Het Overlegcomité besliste dinsdag om de coronapas net zoals in Brussel en Wallonië ook in Vlaanderen uit te rollen. Toch in cafés en restaurants en fitnesscentra. Eerder gebeurde dat ook al in dancings en nachtclubs en voor evenementen. Voor ziekenhuizen en woonzorgcentra wordt het gebruik van de coronapas niet verplicht, maar kunnen de instellingen er wel zelf voor kiezen.

Om alles decretaal te regelen, moet het Vlaams Parlement echter nog aan de bak. De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD zaten daarvoor donderdag rond de tafel en raakten het eens over een tekst die vrijdag in het halfrond van de Vlaamse assemblee zeker moet worden goedgekeurd. Bedoeling is immers om maandag 1 november alles van kracht te laten worden.

Horeca en fitnesscentra: vanaf 16 jaar

Net zoals in Brussel (waar het CST al is ingevoerd) en Wallonië (vanaf 1 november) legt Vlaanderen de leeftijdsgrens op 16 jaar. Vanaf dan moet je dus een coronapas kunnen voorleggen om een café , restaurant of fitnesszaal binnen te kunnen. Kinderen en jongeren onder de 16 kunnen dus zonder beperkingen gewoon mee met hun ouders.

Ziekenhuizen en woonzorgcentra: vanaf 12 jaar en 2 maanden

Zorginstellingen worden niet verplicht om het CST in te voeren, maar kunnen er wel voor kiezen. Ook dat wordt decretaal verankerd. Het gaat om een vraag die uit de sector zelf kwam, om de meest kwetsbaren in de samenleving zoveel mogelijk te beschermen. Het CST is echter alleen van toepassing op bezoekers en niet op het zorgpersoneel. Bedoeling is dat de federale regering begin 2022 met een regeling op de proppen komt om zorgverleners verplicht te laten vaccineren.

In instellingen die ervoor kiezen, moeten bezoekers straks vanaf 12 jaar en 2 maanden een CST kunnen voorleggen. Die twee maanden dienen om kinderen die 12 jaar worden nog de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren.

Evenementen: vanaf 12 jaar en 2 maanden

Dezelfde leeftijdsgrens geldt straks voor evenementen. Voor grote evenementen, vanaf 3.000 personen binnen en 5.000 buiten, is het gebruik van de coronapas verplicht. Voor kleinere, vanaf 200 binnen en 400 buiten, mag de organisator kiezen. Indien aan bezoekers het CST wordt gevraagd, hoeven geen mondmaskers meer op het evenement. Maar hoe dan ook, ligt ook de leeftijdsgrens op evenementen dus op 12 jaar en 2 maanden.