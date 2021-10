Deze leerlingen nemen geen blad voor de mond, zeker niet nu die weer verstopt zit achter een mondmasker: “Wij worden gestraft door zij die zich niet laten vaccineren”

Nadat er dinsdag heel wat verstrengingen werden aangekondigd voor volwassen, werd er woensdag ook bij de kinderen een verstrenging doorgevoerd. In de lagere school moeten kinderen in het vijfde en zesde leerjaar opnieuw een mondmasker opzetten. Een beslissing die gemaakt werd zonder de kinderen daarbij te betrekken, en daar zijn zij eigenlijk niet zo mee opgezet. In lagere school Kleine Stan in Berchem namen ze alvast geen blad voor de mond.