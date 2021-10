De nieuwe Guardiola? Xavi ging niet naar Qatar om uit te bollen en is klaar om Barça van ondergang te redden

Zes jaar nadat Xavi Hernandez (41) ‘zijn’ Barcelona verliet is hij de man die het diepzinkende Catalaanse schip moet redden. Is hij klaar om een topclub te coachen? In Qatar spijsde de voetballegende zijn bankrekening, maar verrichtte hij ook hard werk. Hij sloot er zijn carrière als speler af, ontwikkelde zichzelf als trainer met zijn typische voetbalfilosofie en kreeg een belangrijke rol in het WK 2022-project.