Waarom zag niemand dat er nog een rode auto op de brug stond?

Het zijn hallucinante beelden: een kleine rode gezinswagen die vast staat op een brug in Leuven, die langzaam omhoog draait. Het gezin in de auto staat doodsangsten uit, tot de auto plots naar beneden schuift en te pletter slaat. Nochtans moet een brugwachter een oogje in het zeil houden. Hoe kon dit gebeuren? “Dat wordt onderzocht”, zegt NV De Vlaamse Waterweg.

Volgens verschillende getuigen mocht de rode Nissan woensdagmiddag om 16.45 uur wel degelijk gewoon de Marie Thumas Durieuxbrug in Leuven oprijden: het verkeerslicht stond op groen. Maar op het einde van de brug staan ook verkeerslichten, en die stonden op rood. Terwijl de chauffeur geduldig boven op de brug wachtte, begon plots de bel te rinkelen en gingen de slagbomen naar beneden. Het signaal dat de brug omhoog zou gaan.

© ROB TV

Binnen in de wagen stond het gezin – twee onderzoekers aan de Leuvense universiteit en hun anderhalf jaar oude zoon – doodsangsten uit.

De chauffeur, de 33-jarige H.Y., kon door de slagbomen de brug niet meer af. Hij zou nog uitgestapt zijn, om de aandacht van de camera’s op de brug te trekken. Maar daarna ging hij opnieuw in zijn auto zitten. De auto belandde uiteindelijk op zijn dak. Als bij wonder werd geen van de inzittenden zwaargewond.

Brugwachter

Nochtans moet een brugwachter het verkeer in de gaten houden. “Hij doet zijn werk vanuit Kampenhout”, bevestigt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg. De wachter kijkt toe via camerabeelden. Hij moet bovendien meerdere bruggen in de gaten houden. Het onderzoek van De Vlaamse Waterweg had gisteren nog geen uitsluitsel over de oorzaak.(cel, tlg, tab)