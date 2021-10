Een 44-jarige man is gisteren in Halle voor de ogen van zijn dochter verdronken. Hij probeerde twee broertjes van 11 en 6 jaar te redden, die tijdens het spelen met een bal in een vijver voor een woonzorgcentrum waren terechtgekomen. De kinderen konden worden gered, al verkeerde de jongste gisteravond nog in levensgevaar.