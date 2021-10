Napolitaans kindergeluk: Dries Mertens en Kat Kerkhofs verwachten eerste kindje

Goed nieuws uit het mooie Napels: Dries Mertens (34) en zijn vrouw Kat Kerkhofs (33) verwachten een eerste kindje. Het clubicoon van Napoli maakte dat donderdagavond bekend via sociale media. Kerkhofs is 18 weken zwanger van een zoontje.

Mertens en Kerkhofs vormen al sinds hun tienerjaren een koppel, in 2015 trouwde het stel. Enkele jaren geleden leken de twee af te stevenen op een breuk, maar de relatie hield stand en hun liefde wordt nu dus bezegeld met een eerste kindje. De bevalling is gepland voor maart.

Begin dit jaar sprak Kerkhofs nog openlijk over haar kinderwens in een interview met Het Nieuwsblad: “Moeten we er tóch niet aan beginnen?”, klonk het toen. “Ik begin een leeftijd te krijgen waarop je geconfronteerd wordt met je eigen biologische einde, om het cru te stellen. (lacht) Als ik nu naar een dokter ga, zegt die: Als je kinderen wilt, moet je er wel aan gaan beginnen. Terwijl het vroeger was: Je hebt alle tijd. Dat zet me wel aan tot denken. Maar ik heb nog geen antwoord.”

Dat antwoord is er nu gekomen. In een aankondigingsvideo op sociale media tonen de tortelduifjes hoe ze hun vrienden en familie het goede nieuws vertellen. Met een boodschap op een fles wijn krijgen ze de ene na de andere verraste reactie losgeweekt. En of de vreugde groot is.