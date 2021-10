“Gedrogeerd worden hoort bij uitgaan, dus blijven wij thuis”: vrouwen boycotten nachtleven in VK

Als gedrogeerd worden bij uitgaan hoort, dan blijven ze liever thuis: in tientallen steden in het Verenigd Koninkrijk boycotten vrouwen met een ‘Night In’ deze week het nachtleven. Ze blijven massaal binnen of betogen tegen de “epidemie” van drugs die in drankjes worden gedaan of zelfs worden geïnjecteerd. “Normaal gaan hier duizenden studenten uit, nu zijn de straten verlaten.” Al zijn de acties volgens sommigen net een knieval voor de daders.