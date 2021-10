Al meer dan 6.000 nieuwe coronabesmettingen per dag

Het gemiddelde aantal vastgestelde besmettingen per dag is van 19 tot 25 oktober opgelopen tot 6.096, of een toename met 68 procent. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden in die periode gemiddeld ruim 69.000 tests per dag uitgevoerd. Ook de positiveitsratio van die tests neemt opnieuw toe, nu al tot 9 procent.

De ziekenhuisopnames stijgen ook, tot gemiddeld 129 per dag in de laatste zeven dagen. Dat is 38 procent meer dan in de voorgaande periode.

In de ziekenhuizen liggen nu 1.417 coronapatiënten (+37 procent), van wie er 258 op intensive care liggen (+11 procent).

Nog tussen 19 en 25 oktober stierven elke dag gemiddeld 15,4 mensen aan Covid-19. Dat zijn er 17 procent meer dan in de week ervoor. Al 25.976 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus in ons land.

Intussen kreeg al 87 procent van de volwassen Belgen een eerste prik van een coronavaccin, blijkt nog uit de cijfers. Van de totale bevolking is 74 procent volledig gevaccineerd. Het andere lichtpuntje is een daling van het reproductiegetal, tot 1,22 (-9 procent).