Profvoetbal probeert RSZ door te schuiven

Het is een gerecycleerd voorstel waarmee de Pro League, de belangenvereniging van het professionele voetbal, nu op de proppen komt. Bijna drie jaar geleden legde ze dit al eens op tafel bij een overleg in het Paritair Comité voor de Sport. Het komt erop neer dat het huidige RSZ-plafond wordt verhoogd van 2.426 euro naar 4.638 euro per maand. Dit wil zeggen dat de profsporters zelf niet langer maximaal 317 euro per maand zouden moeten betalen, maar dat dit verhoogd wordt tot 606 euro. Wie meer verdient, zal nog steeds geen euro extra betalen.

Daardoor zullen relatief gezien vooral de kleinere verdieners in het voetbal – jonge, beginnende profs – en een groot deel van de volleyballers en basketballers getroffen worden, namelijk zij die een bruto maandloon hebben tussen 2.426 en 4.638 euro.

Club Brugge-doelman Simon Mignolet, topverdiener in het Belgische voetbal, zal in dat geval 7.272 euro RSZ betalen, een stijging van 0,1 naar 0,2 procent op zijn bruto-jaarloon van 3,4 miljoen euro. Een gewone werknemer betaalt 13,07 procent.

Voor de RSZ-bijdrage van de sportclubs – voor gewone werkgevers 25 procent op het totale brutoloon – stelt de Pro League een gelijkaardig plafond voor. Daarbovenop wordt er met schijven gewerkt, voor lonen van meer dan 500.000 euro wordt er 10 procent afgedragen. Als opnieuw het voorbeeld van Mignolet wordt gebruikt, dan zou Club Brugge op zijn jaarloon 324.104 euro betalen, nog steeds een RSZ-korting van meer dan een half miljoen euro.

Lijnrecht tegenover Vandenbroucke

Terwijl Pro League-CEO Pierre François in interne communicatie lijkt te spreken voor de hele sportsector, is er allesbehalve eensgezindheid over zijn voorstel. Zo zien het volleybal en het basketbal dit niet zomaar zitten. Het gaat bovendien lijnrecht in tegen het principe van de sportbonus, waarvoor minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit. Hij wil vooral de kleinere profsporters en -clubs een duwtje in de rug geven, maar de absolute toppers in het voetbal de volle pot laten betalen.

