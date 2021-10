Minister wil prijzen aan de pomp goedkoper maken

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) pleit voor de tijdelijke herinvoer van de ‘omgekeerde cliquet’, waarmee prijsstijgingen van benzine en diesel enigszins afgetopt kunnen worden. “We hopen natuurlijk dat de marktprijzen spoedig normaliseren, maar we kunnen onze gezinnen in tussentijd niet aan hun lot overlaten”, zei hij donderdag in de Kamer.

In een omgekeerd cliquetsysteem dalen de accijnzen wanneer de maximumprijzen een zeker niveau bereiken. Dalen de prijzen aan de pomp, dan gaan de accijnzen op een bepaald punt opnieuw omhoog. De omgekeerde cliquet werd voor het eerst toegepast in 2005. Daarna werd de maatregel verschillende keren uitgedoofd en weer ingevoerd, de laatste keer alleen voor diesel door de regering-Michel van eind 2015 tot en met 2018.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem legt de tijdelijke herinvoer ervan nu op tafel van de regering, zei hij donderdag in de Kamer. “Ik begrijp maar al te goed dat de mensen onze richting uitkijken voor een oplossing. We hopen allemaal natuurlijk dat de marktprijzen spoedig normaliseren, maar we kunnen onze gezinnen in tussentijd niet aan hun lot overlaten.”

Volgens Van Peteghem kan de omgekeerde cliquet “een schokdemper zijn om grote prijsstijgingen voor gezinnen te verzachten.” Maar “ons einddoel moet natuurlijk zijn om onze mobiliteit te verduurzamen”, zei hij. “Het omgekeerde cliquetsysteem is een tijdelijke oplossing in een periode van transitie, ik blijf mij focussen op structurele hervormingen die de koopkracht van onze gezinnen structureel gaan verstevigen.”

Na de gas- en elektriciteitsprijzen bereiken nu ook de maximumprijzen aan de pomp recordprijzen. Voor benzine 95 betaal je nu maximaal 1,7540 euro per liter, benzine 98 kost maximaal 1,8340 euro. De dieselprijs (B7) bereikte woensdag een nieuwe recordprijs van 1,7540 per liter.