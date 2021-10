Van bijna verloren tot topatleet: zo verliep de indrukwekkende transformatie van José ‘Joske’ Izquierdo bij Club Brugge

Ze schrokken. Allebei. José Izquierdo (29) van zijn medische screening deze zomer, Club Brugge van de vorm waarin het wonderkind van weleer kwam aankloppen. Kilo’s te zwaar, zelfs niet meer in het lichaam van een sportman. Twee maanden later staat Joske weer messcherp. Met dank aan de expertise van het ClubLab, dat weer een atleet maakte van Izquierdo. “De voorwaarde was: in élk aspect van ons verhaal meestappen”, vertelt zijn vertrouweling Dévy Rigaux.