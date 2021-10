Met de ogen van een ‘killer’: 43-jarige Gianluigi Buffon pakt op machtige wijze een penalty en schreeuwt het uit van enthousiasme

Parma boekte op de tiende speeldag in de Serie B een deugddoende 1-2-zege tegen Cittadella. Elias Cobbaut (90 minuten) en Maxime Busi (invalbeurt 87ste minuut) zagen daarbij Gianluigi Buffon een penalty stoppen.

De 43-jarige doelman koos de goeie hoek uit en ranselde de elfmeter van Mirko Antonucci uit zijn doel, waarna het Italiaanse icoon ook de rebound kon afweren. Je zou denken dat Buffon intussen wel wat gewoon is, maar ‘Gigi’ sprong wild recht en vierde zijn redding als een gewonnen trofee. Van voetbalpassie gesproken...

Parma is momenteel pas dertiende in de Italiaanse tweede klasse, terwijl de ambitie voor het seizoen was om opnieuw te promoveren naar de Serie A. Pisa gaat aan kop, voor Benevento en Reggina.