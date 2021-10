Vertragingen tot meer dan een uur op Brussels Airport door stiptheidsactie van politie, “tientallen mensen missen vlucht” in Charleroi

De vakbonden van de federale politie voeren vrijdag actie op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. De vakbonden kaarten onder meer het afspringen van de loonsonderhandelingen aan, en de besparingen die de federale regering wil doorvoeren in het budget van de politie.

Op Brussels Airport startte de actie vrijdagochtend omstreeks 5.30 uur. De actievoerders doen zeer grondige en gedetailleerde paspoortcontroles van passagiers die naar landen buiten de Shengenzone vliegen. Dat leidt voor die vluchten tot lange wachtrijen van een uur tot een anderhalf uur.

Om er zeker van te zijn dat mensen hun vlucht niet missen door de actie, vertrokken voorlopig alvast 9 vliegtuigen met vertraging. “De luchtvaartmaatschappijen zijn natuurlijk ook afhankelijk van de planning op andere luchthavens, afhankelijk daarvan kunnen ze langer of minder lang wachten”, zegt woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli.

Ook de op de toegangsweg naar Brussels Airport houdt de politie acties, net als aan het treinstation van Brussel-Zuid. Tot nu toe richt de stiptheidsactie zich nog niet tot vluchten binnen de Shengenzone. “Maar dat kan nog veranderen doorheen de dag, dat weten we niet”, klinkt het. “We raden passagiers nog steeds aan om ruime tijd op voorhand naar de luchthaven te komen.”

“Tientallen mensen hebben vlucht gemist op luchthaven Charleroi”

Op de luchthaven van Charleroi hebben tientallen reizigers hun vlucht gemist door de stiptheidsacties. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven. Actievoerders trokken vrijdagochtend naar een rotonde die toegang geeft tot de luchthaven, wat tot vertragingen leidde voor aankomende passagiers. Ook aan de grenscontrole op de luchthaven stonden er lange files, omdat er maar een beperkt aantal agenten aanwezig was. De paspoortcontroles van mensen die de Schengenzone wilden verlaten of binnenkomen, verliepen daardoor moeizaam.

Vakbond: “Ongeveer alle aanwezige personeelsleden hebben deelgenomen”

“De steun binnen de luchtvaartpolitie is erg groot”, zegt Joery Dehaes, secretaris bij ACV Politie. “Ongeveer alle aanwezige personeelsleden hebben deelgenomen. We merken bovendien dat er erg veel vragen komen vanuit andere diensten en lokale zones: de bereidwilligheid om actie te voeren is groot.” De actie vrijdag is “een startpunt”, zegt Dehaes. “Als de regering niet snel met serieuze voorstellen aanzet, breiden we de stakingsaanzegging uit. Vanaf half november zullen we dan alle mogelijke acties op poten zetten, zowel stakingen als stiptheidsacties zoals vandaag.”