Boekenweek in België. Boektopia in Kortrijk, Lees! In Antwerpen. Voldoende reden voor sportboekenrecensent Wim Vos om in zijn boekenkast te duiken. Hij zocht en vond tien sportboeken van het voorbije jaar die niet altijd de aandacht kregen die ze verdienden en geeft er zijn eigenzinnige kijk op. Tien sportboeken om de winter mee in te duiken.