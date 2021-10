Website besluit vanaf volgende week of coronatest nodig is, niet de huisarts

Er wordt volgende week een website gelanceerd waar mensen die symptomen van een coronabesmetting hebben, kunnen nagaan of het nodig is om zich te laten testen. Dat heeft het coronacommissariaat vrijdag bekendgemaakt.

Het is dan niet meer nodig om eerst de huisarts te bellen. De zelfevaluatietool is bedoeld voor mensen met klachten als hoesten, koorts, keelpijn, hoofdpijn en smaak-of reukverlies. De website is anoniem te gebruiken.

Als na het beantwoorden van een aantal vragen blijkt dat het nodig is om getest te worden, krijgt de gebruiker een testcode, waarmee een afspraak gemaakt kan worden bij een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheek.

Terugkerende reizigers kunnen zich binnenkort bij een apotheek laten testen. De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om de werklast van huisartsen te verlichten, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan patiënten met klachten die niet gerelateerd zijn aan het coronavirus.