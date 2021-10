Helft van Belgische bedrijven zet in op verluchting van werkplek

Om de coronabesmettingen op de werkvloer tegen te gaan, zetten 55 procent van de Belgische bedrijven extra in op een goede verluchting. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis. Een kwart investeerde in een CO2-meter of een luchtzuiveringssysteem.

Van de 1.500 bevraagde bedrijven, gaf meer dan de helft aan extra in te zetten op ventilatie. “Dit is goed nieuws. Want met vier mensen in een grote vergaderzaal van 10 op 5 meter zit je al na één uur aan de maximale CO2-waarde waarbij virusdeeltjes zich makkelijk verspreiden”, zegt Lucie Huyghebaert, teamleader arbeidshygiëne.

Hoe meer mensen er in een afgesloten kantoorruimte zitten, hoe sneller de lucht die ze uitademen de CO2-concentratie zal doen stijgen. Dit verhoogt de kans dat virusdeeltjes in de lucht blijven hangen en werknemers besmet raken met het coronavirus.

Om dat risico tegen te gaan, zijn werkgevers wettelijk verplicht om de CO2-concentratie lager te houden dan 900 ppm (parts per million). Toch wordt deze grens snel bereikt in onverluchte ruimtes. 55 procent geeft daarom aan te verluchten door bijvoorbeeld ramen en deuren open te zetten. 27,6 procent investeerde in een CO2-meter of een luchtzuiveringsinstallatie.

Huyghebaert onderstreept nog eens het belang van telewerk om de viruscirculatie te beperken. “Hoewel iedereen zijn collega’s gemist heeft en met veel plezier terugkeert naar kantoor, blijft telewerk een maatregel die verspreiding aan de bron aanpakt en het is dus zeer efficiënt.”