Burgemeester Maaike De Rudder (28) ontdekt tijdens gemeenteraad dat ze corona heeft

“We hadden eerder al onderling afgesproken om de gemeenteraad digitaal te laten verlopen omdat telewerk opnieuw sterk aanbevolen wordt”, aldus de Rudder. “Ik ben blij dat we die beslissing genomen hebben. Hoewel ik nog geen idee had dat ik besmet was, bleek het alsnog een verstandige keuze om weer digitaal te werken.”

De burgemeester roept alle inwoners op om de maatregelen verder op te volgen. “Ik zal mijn isolatieperiode gebruiken om mij nog wat meer te verdiepen in de plannen voor de komende jaren voor de gemeente. Het lopen ga ik wel even missen.”