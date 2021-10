‘Metaverse’ moet Facebooks opvolger van het internet worden: “De laatste voorspelling die nog niet was uitgekomen”

Het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp heet sinds donderdag Meta. Dat is een verwijzing naar het ‘metaverse’, volgens Facebook-oprichter en -topman Mark Zuckerberg dé opvolger van het internet zoals we dat nu kennen. “Onze nieuwe merknaam geeft weer waar we als bedrijf naar toe gaan en welke toekomst we willen bouwen.” Maar hoe ziet die toekomst er dan uit? Nu al kunnen we stukjes zien van “de laatste voorspelling die nog niet was uitgekomen”.