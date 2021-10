“Nederlandse fiscus schond privacywet op ernstige wijze met zwarte lijst”

Het onderzoek bevestigt het beeld dat mensen al bij de geringste signalen op de zwarte lijst terecht konden komen. Een anonieme melding van bijvoorbeeld een boze buurman of jaloerse ex kon al voldoende zijn. En wie eenmaal op de lijst stond kwam er nooit meer van af. De gegevens werden ook veel te lang bewaard en waren voor te veel medewerkers van de fiscus toegankelijk.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit benadrukt dat de Nederlandse Belastingdienst “vanzelfsprekend” fraude moet aanpakken. “Maar uit ons onderzoek blijkt dat de Belastingdienst fraudesignalen registreerde en gebruikte op een manier die absoluut niet is toegestaan. Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd.”

De FSV was in gebruik van eind 2013 tot begin 2020. Een voorloper ervan was al sinds 2001 in gebruik. Pas toen de Belastingdienst na mediapublicaties over de zwarte lijst in opspraak was geraakt, werd het systeem uitgezet.

Nader onderzoek moet nog uitwijzen op welke manieren mensen allemaal last hebben gehad van hun registratie in FSV. In ieder geval is bekend dat de zwarte lijst een rol heeft gespeeld in de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Wie er op stond, kreeg bijvoorbeeld geen betalingsregeling wanneer toeslagen werden teruggevorderd.