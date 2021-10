Filipijns leger doodt vermoedelijke leider van jihadistische terreurgroep

De soldaten hadden vrijdag nog voor zonsopgang een aanval gelanceerd op het onderduikadres van Salahuddin Hassan, de leider van de terroristische organisatie Daulah Islamiyah. De operatie vond plaats in de stad Talayan, 900 kilometer ten zuiden van Manila, meldt majoor-generaal Juvymax Uy.

Op het moment van de inval bevonden zich dertig mensen in het huis, onder wie Salahuddin Hassan en zijn vrouw Jehana Minbida, de financiële leider van de terreurgroep. Ook zij werd gedood bij de operatie. “Het koppel was ons belangrijkste doelwit,” zegt de majoor-generaal. “De andere leden van Daulah Islamiyah waren 30 minuten in een vuurgevecht met ons verwikkeld en hebben zich daarna teruggetrokken.”

Daulah Islamiyah wordt verantwoordelijk geacht voor verschillende bomaanslagen in de zuidelijk regio Mindanao. Een aanslag in de stad Davao, in september 2016, had aan vijftien mensen het leven gekost. De organisatie heeft ook verschillende zakenlui afgeperst of gedood.