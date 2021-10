Amerikaanse vrouw die veroordeeld werd voor “koffermoord” op Bali vrijgelaten

Heather Mack, een Amerikaanse vrouw die mee schuldig werd bevonden aan de moord op haar moeder in een hotel op het vakantie-eiland Bali, is vrijdag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft de lokale overheid meegedeeld.

De intussen 26-jarige Heather Mack werd in 2014 tot tien jaar cel veroordeeld voor de zogenaamde “koffermoord”, maar kreeg heeft strafvermindering wegens goed gedrag. De gevangenisautoriteiten omschrijven haar als een modelgevangene.

Heather Mack was zeven jaar geleden samen met haar vriend Tommy Schaefer en haar moeder Sheila von Wiese-Mack op vakantie op het Indonesische eiland Bali. Tijdens een ruzie had Schaefer de moeder doodgeslagen met een fruitschaal.

Het lijk van de 62-jarige vrouw werd later aangetroffen in een met bloed besmeurde reiskoffer, die in een taxi voor een luxehotel in Kuta was achtergelaten. Het koppel kon een dag later worden opgepakt.

Tommy Schaefer, die veroordeeld werd tot achttien jaar, zit nog altijd in de cel.