Raketaanval in Jemen doodt dertien mensen, onder wie een kind

Dertien mensen, onder wie een kind, zijn omgekomen in een raketaanval donderdagavond. Die aanval was gericht op de woning van een stamhoofd ten zuiden van de strategische stad Marib in Jemen, meldt een bron bij het regeringsleger, die de rebellen beschuldigt.

De provincie Marib is het laatste regeringsbastion in het noorden van Jemen. Sinds februari vinden daar bloedige gevechten plaats, die de afgelopen weken in intensiteit nog zijn toegenomen. De Houthi-rebellen proberen er de gelijknamige hoofdstad in de olierijke provincie te veroveren. De luchtmacht van de Arabische coalitie, geleid door Saoedi-Arabië, steunt de Jemenitische regeringstroepen op de grond, die het rebellenoffensief proberen terug te slaan.

“Een ballistische raket is donderdagavond door de Houthis afgevoerd op de woning van sjeik Abdel Latif al-Qibli in de sector Al-Jawba, waar een vergadering tussen leiders plaatsvond van stammen die strijden aan de zijde van de regeringstroepen”, aldus de militaire bron.

“Dertien mensen zijn gedood, onder wie een kind” en vier stammenleiders, aldus nog de bron. De dodentol is bevestigd door een lokale medische bron. De Houthi-rebellen hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

De oorlog in Jemen woedt al sinds september 2014. Sinds 2015 mengt een Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië zich in het conflict, om de Jemenitische regeringstroepen te steunen tegen de sjiitische Houthi-rebellen.