Fractieleider Vlaams Belang neemt mondmasker af in Parlement en krijgt meteen reactie

“Welke mijnheer Janssens moeten we nog geloven?”, vroeg Parys vrijdagochtend tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Hij verwees daarmee naar het feit dat Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens eerder deze week in de pers al had duidelijk gemaakt dat hij geen voorstander is het van Covid Safe Ticket en dat hij niet van plan was om in de supermarkt een mondmasker te dragen. “Hier zit u gewoon in het parlement met uw mondmasker”, zei Parys. Fractieleider Janssens deed toen onmiddellijk zijn mondmasker af.

Voorzitter Homans vroeg daarop om het opnieuw op te zetten. Maar dat deed de Vlaams Belanger niet. “Ik zou willen vragen: als ik mijn mondmasker niet draag, wat is daar dan het gevolg van?”, zei hij.

Het antwoord van Homans: “Dan laat ik u verwijderen uit de zaal.” Janssens reageerde door te zeggen: “Gaat u daarvoor collega Parys inschakelen of denkt u dat ik dat op vrijwillige basis zal doen?” De voorzitter reageerde door te zeggen dat ze daarvoor iemand van de militaire politie zou inschakelen.

Janssens besloot daarna om toch zijn mondmasker op te zetten.

