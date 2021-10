Kan landskampioen Lille de rug rechten in topper tegen PSG? Topschutter Jonathan David komt boven water, maar Lille kampt met scoringsprobleem

Wat is er aan de hand met de Franse landskampioen? Vorig seizoen liep alles op wieltjes voor Lille, dit seizoen zit er heel wat zand in de motor. Na elf speeldagen lijkt een nieuwe landstitel ver weg: de achterstand op leider Paris Saint-Germain is al opgelopen tot dertien punten. Lille kampt vooral met een scoringsprobleem, terwijl ex-Gent-spits Jonathan David (21) - wel uitstekend op dreef - de helft van de Noord-Franse doelpunten voor zijn rekening neemt. Vrijdagavond trekt Lille naar Parijs voor de topper tegen PSG.