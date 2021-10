Lionel Messi ondanks spierklachten in PSG-selectie voor topper tegen Lille

Lionel Messi is bij Paris Saint-Germain opgenomen in de 22-koppige selectie voor de topper van komend weekend tegen landskampioen Lille, zo maakte de club vrijdag bekend.

De Argentijnse international trainde donderdagochtend uit voorzorg apart, omdat hij last had van spierklachten.

Kylian Mbappé is er zeker niet bij tegen Lille. Hij is nog steeds ziek en hervat pas begin volgende week. Naast Mbappé ontbreken Marco Verratti, Sergio Ramos en Leandro Paredes vanwege fysieke problemen. Achraf Hakimi is geschorst.