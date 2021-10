Gijzelsoftwarebende opgerold bij internationale politieactie

De aanvallen van de criminele organisatie zouden vermoedelijk meer dan 1.800 slachtoffers hebben gemaakt in 71 landen. Dinsdag vonden in Oekraïne en Zwitserland huiszoekingen plaats in woningen van verdachten. Daarbij is meer dan 52.000 dollar contant geld in beslag genomen, net als vijf luxe voertuigen, dure horloges en gegevensdragers als telefoons en laptops.

Een aantal van de verdachten zou zich hebben beziggehouden met het binnendringen van IT-netwerken met behulp van bijvoorbeeld gestolen toegangsgegevens en phishing-mails. Anderen verkenden het netwerk en zochten naar zwakke plekken, terwijl weer anderen ransomware verspreidden. Na een ransomwareaanval ontving een slachtoffer een bericht waarin betaling in bitcoins werd geëist in ruil voor decoderingssleutels. Een aantal verdachten zou de buit hebben witgewassen. De verdachten zijn voorlopig nog niet aangehouden.

Aan de operatie werkten politiediensten van acht landen mee: Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en de VS. Europol en Eurojust coördineerden de actie.