Tedros Adhanom Ghebreyesus enige kandidaat om zichzelf op te volgen als WHO-baas

De algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de organisatie. Dat is vrijdag vernomen uit diplomatieke bron.

De 56-jarige heeft een diploma in de immunologie, is specialist op het vlak van gemeenschapsgezondheid, en gewezen minister van Volksgezondheid en van Buitenlandse Zaken van Ethiopië. Hij is sinds 2017 algemeen directeur van de WHO. Volgens een woordvoerder van de WHO moet de officiële bevestiging van de kandidatuur in de loop van de dag volgen.