Leger in Soedan wil binnen de week nieuwe regeringsleider aanduiden

De nieuwe machthebber in Soedan, generaal Abdel Fattah al-Burhan, wil binnen de week een nieuwe premier benoemen. Binnenkort zal een technocraat als regeringsleider worden aangeduid, zo heeft hij vrijdag meegedeeld aan het Russische staatsagentschap Ria Novosti.

Over de naam van de toekomstige regeringsleider bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Volgens al-Burhan is er nog geen lijst van kandidaten.

Het leger heeft maandag een staatsgreep gepleegd in Soedan. De generaal heeft de ontbinding van de overgangsregering aangekondigd en heeft in het hele land de noodtoestand uitgeroepen. Abdallah Hamdok, die aan het hoofd stond van de overgangsergering, is afgezet.

Er heerst momenteel grote onduidelijkheid over de situatie op het terrein, omdat het internet en vele telefoonlijnen nog altijd geblokeerd zijn. Het Soedanese persbureau SUNA is voor het eerst sinds de oprichting, 60 jaar geleden, gestopt met het verspreiden van nieuws.