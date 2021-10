Vierjarig Frans meisje schiet per ongeluk broertje neer

Het meisje was aan het spelen met het klein kaliber pistool toen het plots afging. Daarmee raakte ze haar broertje, maar de peuter liep geen zware verwondingen op, schrijft de regionale krant Le Bien Public.

Het parket onderzoekt momenteel of hoe het meisje het vuurwapen in handen kreeg en of dit te wijten is aan onvoorzichtigheid van de ouders. Daarnaast kijken ze of het wapen legaal in bezit was.