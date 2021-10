PODCAST. “Vond u het makkelijk om mij te veroordelen?” – Het unieke gesprek tussen een rechter en een veroordeelde voor doodslag

“De Rechtbank: Na de feiten” is een podcast die begint waar het verhaal meestal eindigt. Na de veroordeling, na de straf. In deze reeks van drie afleveringen hoor je een uitzonderlijk gesprek tussen een rechter en een veroordeelde, die ze voor een lange tijd naar de gevangenis stuurde.

Het Nieuwsblad brengt deze podcast uit in samenwerking met GoPlay. Daarom bieden we deze minireeks aan op onze kanalen. “De Rechtbank: Na de feiten” is een productie van Woestijnvis en UITGESPROKEN.

Het verhaal gaat over Stefan. Hij pleegde in een dronken ruzie een van de ergste misdaden die er zijn. Doodslag. Samen met de rechter die hem veroordeelde blikt hij terug op de feiten, het proces, de gevangenis en het leven nadien. “Aanvaarden wat ik gedaan heb. Dat is het moeilijkste.”