Club Brugge-supporters die boel op stelten zetten tijdens laatste wedstrijd krijgen samen 15 jaar stadionverbod

Op 23 mei dit jaar speelde Club Brugge in het eigen Jan Breydelstadion de laatste wedstrijd van het seizoen. Blauw-zwart was toen al kampioen. Er waren maar een vijfhonderdtal vrijwilligers welkom in het stadion zelf. Maar heel wat fans zakten toch naar het stadion en de Platse in Sint-Andries af. Daarbij haalde een aantal supporters ook Bengaals vuur boven. Zelfs de spelersbus deelde in de klappen en werd beschadigd.

LEES OOK. Fans van Club Brugge verwelkomen spelersbus in uitzinnige sfeer voor allerlaatste wedstrijd van seizoen

De politie startte een onderzoek en kon 29 supporters identificeren die pyrotechnisch materiaal hadden gebruikt. “Vandaag vielen bij de Brugse voetbalcel 29 beslissingen voor supporters van Club Brugge binnen vanuit de nationale voetbalcel”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “Die slaan op het gebruik van pyrotechnisch materiaal voor en na die bewuste wedstrijd.” En dat gebeurde rond het stadion, in de Gistelse Steenweg en op de Platse.

In totaal kregen de 29 supporters samen 180 maanden stadionverbod en een boete van 11.150 euro. “In de praktijk mogen zij dus een hele tijd geen enkele voetbalmatch bijwonen”, aldus de politiewoordvoerster.