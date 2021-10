Vincent Kompany heeft vertrouwen in jeugd van Anderlecht: “Op termijn kunnen het allemaal Sambi Lokonga’s worden”

Een 4-2-zege tegen Beerschot en een 1-7 op La Louvière. Anderlecht trekt vol vertrouwen richting de thuiswedstrijd van zondag tegen OH Leuven. “Maar naar de buitenwereld moeten we bescheiden blijven”, aldus Vincent Kompany.

Yari Verschaeren was er woensdag niet bij, terwijl Kristoffer Olsson met een blessure naar de kant moest. “Ze zijn er allebei niet ernstig aan toe”, vertelde Vincent Kompany in de aanloop naar de wedstrijd tegen Leuven. “We moeten nu zien hoe ze de training van vrijdag verteren en daarna zullen we bekijken of ze in aanmerking komen voor de wedstrijd van zondag.”

Anderlecht treft in de volgende ronde van de Croky Cup met Seraing een relatief haalbare kaart. Met KRC Genk of Club Brugge verdwijnt er al sowieso één topclub uit de beker. “Maar wij moeten niet te veel naar links of naar rechts kijken. Seraing is niet meer dezelfde ploeg als begin dit seizoen. Ze zetten goeie resultaten neer. Maar eerst moeten we naar OH Leuven kijken.”

Na de overwinningen tegen Beerschot en La Louvière lijkt Anderlecht klaar om een reeks neer te zetten. “Maar ik wil niet verder kijken dan zondag”, blijft de coach van paars-wit rustig. “Ik moet als trainer voorzichtig zijn. Intern mogen we ambitie tonen en de lat hoog leggen. Maar naar de buitenwereld toe moeten we bescheiden blijven. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte, maar we mogen ook de tegenstander niet onderschatten.”

Zirkzee speelde sterk tegen La Louvière, al blijft de Nederlander hoogtes met laagtes afwisselen. “Typisch voor jonge spelers”, zegt Kompany. “Dat zijn we gewoon. Vorig jaar hadden we een gemiddelde leeftijd van 20 à 21 jaar. Jongens als Doku, Sambi, Verschaeren en El Hadj, ze hebben het allemaal meegemaakt. Als je talent hebt en je blijft hard werken, dan kan het niet verkeerd gaan. Het zal met vallen en opstaan gaan, maar op termijn kunnen het allemaal Sambi Lokonga’s worden. Die jongen is op drie maanden tijd een van de patrons bij Arsenal geworden. Al hoop ik dat we andere jongens nog iets langer bij ons kunnen houden.” (glimlacht)