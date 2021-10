De man die donderdagmiddag in Halle in het water is gedoken om twee kinderen te redden, is wellicht verdronken als gevolg van een koudeshock. “Zelfs de meest ervaren zwemmers kunnen sterven wanneer ze bij dit weer in het water zouden duiken”, zegt professor in de inspanningsfysiologie Jan Bourgois (UGent). Hij geeft meer uitleg bij het fenomeen en vertelt hoe je het kan voorkomen.