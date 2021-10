Verdronken Mohamed (44) laat vrouw en drie kinderen na, “vijver was dieper dan iedereen dacht”

De tragedie die zich donderdag afspeelde in de vijver op de OCMW-campus aan de August Demaeghtlaan in Halle - waarbij een 44-jarige man het leven liet toen hij twee kinderen uit het water probeerde te redden - zindert na. Terwijl het zesjarige jongetje nog vecht voor zijn leven, wacht de stad Halle het onderzoek van het parket af om al dan niet aanpassingen aan de bewuste vijver te doen.

LEES OOK. Verdronken voor de ogen van zijn dochter toen hij twee jongetjes wilde redden

“De vijver voor de assistentiewoningen van Van Koekenbeek op de OCMW-campus werd 27 jaar geleden aangelegd op vraag van de brandweer”, vertelt burgemeester Marc Snoeck. “De brandweer wilde zeker zijn dat ze voldoende bluswater zouden hebben in geval er zich een brand zou voordoen in de serviceflats, in het woon-zorgcentrum Zonnig Huis of in een van de andere OCMW-gebouwen. Vandaar dat de vijver ook dieper was dan iedereen dacht. Al die jaren is er nooit een incident met de vijver geweest.”

Donderdagavond liet het parket de vijver halfleeg pompen omdat de onderzoekers zeker wilden zijn of er onder het wateroppervlak geen pomp of installatie aanwezig was die mogelijk de mensen in het water aangezogen zou hebben. Dat bleek niet het geval. Het parket zet zijn onderzoek van de vijver nog verder.

Vijver afschermen

“We wachten met de stad nu ook dit onderzoek door het parket af alvorens we verdere beslissingen nemen over hoe het met de vijver van Van Koekenbeek verder moet”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Moeten we die beter afschermen of niet, dat zien we nog.”

Ondertussen vecht de jongste van de twee broers die donderdag na schooltijd in de vijver sukkelden in een poging hun bal uit het water te halen nog steeds voor zijn leven in een Brussels ziekenhuis. De broers van elf en zes jaar nemen ter hoogte van Van Koekenbeek dagelijks de bus om van school naar huis in Tubize te gaan en stonden al spelend te wachten op de bus toen de tragedie gebeurde.

Koudeshock

In een poging om de twee jongens te redden, sprong de 44-jarige Mohamed uit de Fabriekstraat in Halle zonder nadenken in het ijskoude water. Hij moest dit met zijn eigen leven bekopen, wellicht door een koudeshock.

LEES OOK. Hoe een duik in een klein vijvertje zelfs voor ervaren zwemmers dodelijk kan zijn

Voor het parket is het in elk geval duidelijk dat er geen kwaad opzet in het spel is. “Er doen blijkbaar geruchten de ronde op sociale media dat iemand de 6-jarige jongen opzettelijk in de vijver geduwd zou hebben, maar dit kunnen we formeel ontkennen”, klinkt het bij het parket. “Het onderzoek heeft bevestigd dat het een tragisch ongeval betreft, waar geen van de betrokken personen schuld aan heeft.”

Voor de overleden man werd vrijdag al een afscheidsviering georganiseerd in een moskee in Anderlecht, waar de meeste familieleden van het gezin wonen. Zijn lichaam wordt zo snel mogelijk naar Marokko overgevlogen om er begraven te worden.

Geen inhuldiging

Het gezin van Mohamed woont tegenover het nieuwe politiehuis in de Fabriekstraat in Halle. Het gerenoveerde politiegebouw zou vandaag vrijdag ingehuldigd worden. Uit respect voor de familie werd die inhuldiging afgeblazen.

Mohamed laat een vrouw en drie kinderen na. Zijn dochter zag alles gebeuren. De school De Leerboom, waar zowel de kinderen van Mohamed als de twee broertjes die de vijver sukkelden naar school gingen, voorziet opvang en de mogelijkheid voor kinderen en leerkrachten om over het voorval te praten. De getroffen gezinnen werden bijgestaan door de dienst slachtofferhulp van de politie.