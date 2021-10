Waarom 2022 wel eens hét succesjaar van Dries Mertens kan zijn: eerst papa worden en dan kampioen spelen met Napoli

Een ding is nu al zeker: het leven van Dries Mertens gaat in 2022 drastisch veranderen. In maart wordt normaal gezien ‘Baby Ciro’ geboren, het eerste zoontje van de Rode Duivel en zijn vrouw Kat Kerkhofs. Maar ook sportief gaat het de aanvaller serieus voor de wind.

Toegegeven: het is nog niet het seizoen van Mertens geweest. Vlak na het EK onderging de Rode Duivel een operatie aan de linkerschouder. Door de wekenlange revalidatie miste onze landgenoot een deel van de voorbereiding en de eerste vijf competitiewedstrijden van Napoli. Daardoor zit ‘Ciro’ nog maar aan 49 minuten in de Serie A.

Vorig seizoen kwam Mertens tot negen goals en acht assists voor Napoli, dat vijfde eindigde en daardoor in extremis een ticket voor de Champions League miste ten voordele van Juventus. De grote rivaal uit Noord-Italië. Maar dit seizoen lijken de rollen omgekeerd. Terwijl de Oude Dame na tien speeldagen pas zevende is met 15 punten, leiden de Partenopei met een sterke 28/30. Nooit eerder pakte Napoli meer punten op dit moment in een seizoen.

De muur van Napels

Pas afgelopen zondag werden de eerste punten verloren, door een scoreloos gelijkspel tegen AS Roma. Ondanks een bal op de paal en eentje tegen de dwarsligger. Maar de troepen van trainer Luciano Spalletti, die rood kreeg voor een cynisch applaus richting de ref, hielden in Rome al voor de zevende keer de nul. Napoli kreeg in tien wedstrijden nog maar drie goals tegen, geen enkele concurrent komt in de buurt. Co-leider Milan is tweede hier met negen tegendoelpunten.

De defensie van de ploeg van Dries Mertens staat dan ook al jarenlang als een huis. Kalidou Koulibaly (ex-Genk) speelt gek genoeg nog altijd in Italië, ondanks interesse uit Engeland en Spanje, en is traditioneel een van de centrale verdedigers in het Team van het Jaar.

De partner van ‘KK’ verandert wel eens, maar Kostas Manolas, Amir Rrahmani en Juan Jesus kunnen alle drie dienst doen als mandekker. Op de flanken beschikt Napoli met Giovanni Di Lorenzo over een Europees kampioen en met Mario Rui over een van de meest betrouwbare linksbacks in de Serie A. De enige moeilijkheid hier is: wat met een blessure of schorsing? Dan beschikt Napoli niet meteen over veel of kwaliteitsvolle vervangers.

Started in Charleroi, now he’s here

Stabiliteit, het is misschien wel het codewoord dat de titelkansen van Napoli het best omschrijft. Bij de concurrentie veranderde er de laatste jaren veel. Milan kocht veel in maar lijkt pas nu een selectie te hebben die misschien 38 wedstrijden lang mee kan doen voor de ‘scudetto’. Inter raakte haar beste speler (Romelu Lukaku) en succescoach (Antonio Conte) kwijt na de eerste titel in meer dan een decennium. Juventus zag Cristiano Ronaldo vertrekken en zit aan de derde coach op evenveel seizoenen. Bij Roma bouwen ze met José Mourinho vooral aan de toekomst, Lazio deed weinig in de zomer en lijkt met de huidige selectie tekort te schieten, en Atalanta is nog steeds een groot vraagteken als het gaat over presteren over een gans seizoen met drie competities.

Napoli bewees in het seizoen 2017-2018 dat het dat laatste wél kan. Ook toen haalde de club 28 punten uit de eerste tien wedstrijden. Mertens en co zouden uiteindelijk stranden op 91 punten. Een gigantische prestatie, maar het dekselse Juventus pakte toen de titel met 95 punten.

Met ervaren rotten als Koulibaly, Piotr Zielinski, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne (die nog slechts één doelpunt verwijderd is van de 115 goals van Diego Maradona), Dries Mertens en Matteo Politano in de rangen staat de ruggengraat van Napoli als een huis. Aangevuld met toptalenten Victor Osimhen en André Zambo Anguissa. Beiden maakten dit seizoen al indruk, maar vooral de gewezen spits van Charleroi krijg zowat elke week lof over zich heen van de doorgaans kritische Italiaanse pers.

Osimhen scoorde tot nu toe vijf keer in de competitie (plus vier keer in de Europa League) en dwong al drie keer een strafschop af voor zijn club. In de meeste vooruitblikken op het seizoen werd de Nigeriaan getipt als topschutter.

“Hij is zelfs gevaarlijker dan Romelu Lukaku”, zei Bologna-coach Sinisa Mihajlovic nadat zijn ploeg met 3-0 verloor in het Stadio Diego Armando Maradona. “Wat eten ze daar in Napels? Het lijkt wel alsof hij een motor heeft. Het lijkt ook alsof hij van niets weet als hij speelt, maar dan op een goeie manier. Hij loopt, zorgt voor openingen, herhaalt dat en scoort dan. Osimhen is echt sterk, maar dit had ik écht niet verwacht. Hij is de 70 miljoen die ze voor hem betaalden dubbel en dik waard.”

Een stevige defensie, veel ervaring, genoeg creativiteit en een topspits. De ingrediënten voor een eerste Napolitaanse titel sinds 1990 (en de eerste zonder Diego Maradona) zijn dus aanwezig. Voor Luciano Spalletti zou het alvast een opluchting zijn, het doorbreken van een vloek. De kale Italiaan scheerde begin deze eeuw hoge toppen met Udinese (vierde in 2005), maar strandde daarna met AS Roma vier keer op de tweede plek waarvan drie jaar na elkaar (2006-2008).

Er is echter een grote ‘maar’ in dit hele verhaal. Napoli mag dan wel alle motivatie en ingrediënten hebben om voor de titel te gaan, in de winter staat de Afrika Cup op het programma. Naar alle waarschijnlijkheid moet de club dan Koulibaly, Osimhen en Anguissa wekenlang missen tussen 9 januari en 6 februari. In die periode staan er vijf competitiewedstrijden gepland.