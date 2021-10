Barcelona-voorzitter Joan Laporta: “Of we Ronald Koeman eerder hadden moeten ontslaan? Misschien wel”

Barcelona staat tijdens die wedstrijd onder leiding van interim-trainer Sergi Barjuan, de coach van het tweede elftal. Volgens veel Spaanse media wordt Xavi de definitieve vervanger van de woensdag ontslagen Ronald Koeman. De voormalig middenvelder is nu nog trainer van Al-Sadd uit Qatar. Die club speelt na woensdag tot 21 december geen wedstrijden meer.

Laporta schoof vrijdag aan bij een persconferentie van Sergi voor het duel met Alavés. “Xavi heeft goede referenties”, zei hij. “Ik praat met hem als een vriend en ken zijn mening over onze selectie. We praten vaak met elkaar, maar ik vond dat Koeman de afgelopen maanden nog vertrouwen verdiende.”

© AFP

“We zijn heel dankbaar dat Koeman de technische verantwoordelijkheid over het eerste elftal op zich heeft genomen tijdens een enorm lastige periode. Hij is een clubicoon en zal altijd in onze herinnering blijven. Maar door de slechte resultaten was zijn situatie onhoudbaar. Ronald kon dat gedeeltelijk begrijpen. De onderhandelingen over de ontbinding van zijn contract verlopen goed. We zullen zijn contract respecteren. Of we hem eerder hadden moeten ontslaan? Misschien wel. Maar het is achteraf altijd makkelijker te analyseren”

Volgens Spaanse media krijgt Koeman een gouden handdruk van 12 miljoen euro.