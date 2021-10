Boete van 3.500 euro en alternatieve straf voor Anderlecht na flesje richting Sinan Bolat

RSCA werd door het Bondsparket vervolgd voor een incident in de thuiswedstrijd tegen AA Gent (1-1) op 23 september. In de tweede helft gooide een supporter van de harde kern een halfvol flesje frisdrank richting doelman Sinan Bolat. De fan miste zijn doelwit, maar het projectiel strandde wel vlak voor de voeten van scheidsrechter Boterberg. Die nam het voorval op in zijn verslag.

De match delegate omschreef het algemene gedrag van de supporters als “uitstekend”. Daar legde Anderlecht tijdens zijn betoog voor het Disciplinair Comité dan ook de nadruk op. Bovendien zou Bolat de supporters geprovoceerd hebben, klonk het donderdag. RSCA liet ook optekenen de dader te identificeren.

Het Disciplinair Comité wees erop dat RSCA sinds het seizoen 2019-2020 al zeven keer voor gelijkaardige incidenten is vervolgd, met boetes ten belope van bijna 20.000 euro. Van een relatief gunstig casier is dus geen sprake, luidt het. “Wat de objectieve ernst van de inbreuk betreft: er wordt een projectiel gegooid naar een speler. Een strenge bestraffing dringt zich op.”

© BELGA

RSCA moet 3.500 euro ophoesten, waarvan 500 het gevolg is van een eerdere voorwaardelijke straf. Omdat er zoveel antecedenten zijn, wordt paars-wit ook een alternatieve sanctie opgelegd. Elke thuismatch moet Anderlecht voor de eerste en tweede helft een sensibiliserende boodschap omroepen en op de led boarding tonen om erop te wijzen dat het gooien van projectielen en afsteken van pyromateriaal niet wordt getolereerd.

De alternatieve straf geldt voor de rest van het seizoen. “De niet-naleving van deze verplichting zal tot gedeeltelijke sluiting van de supporterstribune in kwestie leiden”, waarschuwt het Disciplinair Comité.