Philippe Clement rekent nog volop op Bas Dost de komende maanden: “Hij gaat niet alleen tegen Deinze zijn kans krijgen”

Of twee goals tegen Deinze veel veranderen aan de situatie van een speler? Volgens Philippe Clement niet, al werpt de vraag zich toch op of Bas Dost niet wat vaker moet gaan spelen. De ervaren spits mocht woensdag voor het eerst sinds 1 augustus (!) nog eens starten. Maar zijn coach blijft rekenen op hem. “Mijn keuzes vandaag zijn moeilijker dan twee maanden geleden”, aldus Clement.

Iedereen heeft het gezien de laatste weken: Charles De Ketelaere was aan fysieke (en mentale) rust toe. De jonge spits zat niet meer fris na slopende weken met Club Brugge en het nationaal elftal. Zowel tegen Kortrijk als Antwerp werd hij twee keer vroegtijdig vervangen. “Ik veronderstel dat we een meer frisse Charles gaan zien dit weekend”, aldus Philippe Clement. CDK zat namelijk niet in de kern voor de match tegen Deinze. “Hij heeft heel veel gespeeld de laatste maanden, en vaak ook op de toppen van zijn tenen. Kijk maar naar die wedstrijden in de Champions League en met de Rode Duivels. Zo doet hij veel ervaring op, maar soms is het minder. Geen enkele speler speelt zestig topmatchen op één seizoen tijd. We hebben objectieve data over zo’n zaken en we praten daar ook over. Charles weet ook wel dat hij niet z’n beste matchen speelde.”

Dat de doorwinterde Bas Dost - die woensdag voor het eerst sinds 1 augustus (!) mocht starten - twee keer scoorde, deed de Nederlander duidelijk deugd. Maar Clement wil niet zeggen dat Dost op een zijspoor zit bij Club Brugge. “Jullie spreken natuurlijk graag over die negentien van de dertig spelers die niét spelen, terwijl alle jongens weten dat we in een bepaald verhaal zitten met doelstellingen. Iedereen is met één ding bezig: Club Brugge en de geschiedenis die we hier kunnen schrijven. In dat opzicht is het niet moeilijk om iemand als Dost mee te krijgen.”

© Isosport

Moeilijke keuzes

Of zijn twee doelpunten nu iets veranderd hebben? Op het einde van het seizoen is hij sowieso einde contract. “Hij gaat niet alleen minuten krijgen tegen Deinze, Bas krijgt de komende tijd nog kansen. Als hij zich toont op training, net als iedereen”, aldus Clement. “Laat ons zeggen dat de keuzes die ik vandaag moet maken moeilijker zijn dak pakweg twee maanden geleden. Spelers die met een ander verhaal bezig zijn dan het verhaal tussen muren van ons Basecamp, passen niet bij ons. Dat is hier gelukkig niet het geval.”

En de concurrentie wordt nog groter: met Nusa (16) en Sandra (17) dienden zich tegen Deinze twee toptalenten aan. “Maar we wisten dat die jongens veel in hun mars hebben, dat hebben ze bewezen tijdens de matchen bij Club NXT en op training”, geeft Clement aan. “Wat de toekomst voor hen dit seizoen nog brengt? Ik heb geen glazen bol, en met jonge spelers is dat zeker niet evident om te voorspellen. We gaan ze rustig stap voor stap laten groeien.”