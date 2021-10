Mist Lukaku WK-kwalificatiewedstrijden met Rode Duivels? “Ik verwacht dat hij opnieuw fit is na de interlandbreak”

Het is nog even wachten op de terugkeer van Romelu Lukaku (28) na zijn enkelblessure. Op de persconferentie voor het duel tegen Newcastle plakte Chelsea-coach Thomas Tuchel voor het eerst een datum op de mogelijke terugkeer van zijn nummer negen.

Tot dusver heerste veel onduidelijkheid over de ernst van Lukaku’s enkelblessure. “Hij zal de volgende twee wedstrijden missen en daarna zien we wel”, zei Tuchel kort nadat Lukaku zijn blessure opliep in het Champions League-duel tegen Malmö.

Twee wedstrijden later is er nog steeds geen spoor van Lukaku op training bij Chelsea. Op de persconferentie van vrijdag in aanloop naar de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle bevestigde de Duitse coach Lukaku’s afwezigheid. “Ik hou er niet van om een specifieke datum op zijn terugkeer te plakken, want ik wil geen extra druk leggen op mijn spelers”, begon Tuchel aan zijn uitleg. “Maar we hebben een nieuw doel gesteld voor de terugkeer van Lukaku: na de interlandbreak verwachten we dat hij opnieuw fit zal zijn”, besloot hij.