Beerschot-coach Javier Torrente over degradatieduel tegen Seraing: “Belangrijkste wedstrijd sinds ik hier ben”

“Het wordt een heel belangrijke wedstrijd. Zonder twijfel de belangrijkste sinds ik hier ben”, onderstreept Javier Torrente het belang van de degradatietopper tegen Seraing. “Niet zozeer omwille van de tegenstander, maar wel om de achterstand op de andere ploegen onderin te verkleinen. Het resultaat van zaterdag gaat bepalend zijn voor de komende weken en maanden van onze club. Zonder overdrijven: een goed resultaat tegen Seraing is van levensbelang. We gaan er alles aan doen om die match te winnen.”

Woensdag won Beerschot overtuigend met 0-4 bij Francs Borains. “Goed voor het vertrouwen. We nemen alleen maar positieve zaken mee uit die wedstrijd”, aldus Torrente. “We komen zowel fysiek als mentaal ongehavend uit dat bekerduel. Ik merk ook stilaan dat de ploeg de trainingsarbeid van tijdens de week kan vertalen naar de wedstrijden. Dat geeft ons goede moed. Daarnaast hebben Vaca en Caicedo hun eerste doelpunten gemaakt voor de club. Ze hebben de voorbije weken hun kans gegrepen in de minuten die ze hebben gekregen. Ze voelen zich hier steeds beter en willen zich dubbel plooien om de ploeg te helpen.”

© Walter Saenen

Holzhauser

Rapha Holzhauser begon vorige week op Anderlecht verrassend op de bank. Maar Torrente zegt dat er niets is veranderd aan de status van de Oostenrijker. “Rapha is een heel belangrijke speler voor Beerschot. Hij heeft een topmentaliteit en zal ons de komende weken nog héél veel bijbrengen. Maar niemand is untouchable. En op Anderlecht wisten we dat we in de eerste helft zouden weggedrukt worden. We moesten veel gaten toelopen om de ruimtes zo klein mogelijk te houden. We wilden zo lang mogelijk de nul houden en in de tweede helft Rapha inbrengen als de ruimtes om tegen te prikken groter zouden worden. Jammer genoeg heeft die strafschop aan het einde van de eerste helft ons tactische plan verpest.”

De voorbije twee wedstrijden zat jeugdspeler Ilias Sebaoui verrassend in de wedstrijdselectie. Torrente liet de 20-jarige aanvaller zelfs debuteren tegen Francs Borains. “Hij is goed ingevallen in de bekerwedstrijd. Met een prachtige beweging en een assist op Vaca heeft hij zich in de kijker gespeeld. Maar het is nog een jonge gast. Hij heeft veel potentieel. Als hij hard blijft werken, zullen we hem in de toekomst vaker in het eerste elftal zien. Maar het is goed om te weten dat de jongens uit de academie staan te popelen om bij de eerste ploeg aan te sluiten. Sebaoui heeft alvast getoond dat hij er klaar voor is.”