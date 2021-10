OHL-Marc Brys is onder de indruk van Anderlecht: “Het gevaar komt van overal”

De motor van OHL lijkt stilaan op gang getrokken. De Leuvenaars hebben al vijf wedstrijden op rij niet meer verloren en wonnen in de afgelopen week ruim van STVV en vervolgens nipt van Lierse in de Croky Cup. Zondag hoopt coach Marc Brys die lijn door te trekken op bezoek bij Anderlecht. “We zullen als geheel moeten functioneren om het gevaar, dat bij hen van overal komt, op te vangen.”

Eenzelfde reputatie als reuzendoder als vorig seizoen heeft OHL nog niet opgebouwd, maar misschien gaat het wel opnieuw die richting uit. In zijn laatste drie confrontaties met toppers – tegen Antwerp, Club en Standard – speelde het drie keer gelijk. Nu er, in competitie en beker samengeteld, eindelijk eens twee keer na elkaar gewonnen is, volgt een kans om op bezoek bij Anderlecht opnieuw een topclub het vuur aan de schenen te leggen. “Twee overwinningen, daar hebben we lang naar gesnakt. Maar het is nu ook niet dat we daar zoveel schwung aan over hebben gehouden, want woensdag in de beker waren we echt slecht”, geeft coach Marc Brys toe.

Woensdag in de Croky Cup was het niet evident voor de Leuvenaars om zich op te laden voor Lierse. Dat zal zondag in het Lotto Park wel leven anders zijn. “Dat mag ik hopen ja”, zegt Brys. “Naar Anderlecht gaan blijft altijd bijzonder. Ze zijn lang aan het zoeken geweest met heel wat gelijke spelen, maar nu draaien ze op volle toeren. Ik vind ze echt sterk en vooral gevaarlijk, met die backs die extreem hoog staan.”

Sory heeft geen medelijden

Als blok probeert OHL de overvloedige offensieve kwaliteit bij Anderlecht straks in bedwang te houden. “We zullen als een geheel moeten blijven functioneren”, weet Brys. “Om het gevaar op te vangen, dat bij Anderlecht van overal komt, zal iedereen zijn taken goed moeten uitvoeren.”

Een groot voordeel voor de OHL-coach is dat hij voor het eerst dit seizoen over een vlot scorende spits beschikt. Sory Kaba maakte vijf doelpunten in drie wedstrijden. Een last die van de schouders valt? “Natuurlijk”, klinkt het. “We hebben veel goeie wedstrijden gespeeld en mooie aanvallen opgezet, maar met een productieve spits wordt alles toch iets makkelijker. Dat mag nog even zo blijven”, besluit Brys.

Mousa Tamari trainde vrijdag overigens niet mee met een klein pijntje, maar sluit zaterdag in principe weer aan. Hij lijkt de wedstrijd in Anderlecht te gaan halen.