Alessio Castro-Montes, gefascineerd door het nummer 17: “Het getal speelt een belangrijke rol in mijn voetbalcarrière”

De fascinatie voor het getal 17 begon al bij zijn geboorte. Alessio Castro-Montes zag het levenslicht op 17 mei 1997. Vader Castro-Montes, ‘Richard’, werd op diezelfde dag 31 jaar oud. “Papa vind dat wel niet zo leuk, toen ik 24 jaar geleden geboren werd is iedereen zijn verjaardag totaal vergeten”, vertelt de Gentse rechterflankspeler. “Mijn broer verjaart ook op 17 juni, net een maandje te laat dus om op dezelfde dag als papa en ik te verjaren.”

Gastgezin

Je zou voor minder een fascinatie voor het nummer ontwikkelen. “Zelfs toen ik jong was, draaide alles al rond het nummer 17.” Het getal speelde zelfs een belangrijke rol in zijn voetbalcarrière: “Ik herinner me nog dat het mijn keuze voor het gastgezin ook zwaar beïnvloed heeft. Ik twijfelde eerst toen ik er op bezoek ging, maar toen ik het huisnummer 17 zag, wist ik dat het voorbestemd was.”

© ID/ Lieven Van Assche

Waarom speelt Castro-Montes dan met het rugnummer 14 bij AA Gent? Fanatiek bijgelovig als de Truienaar is, zou hij immers nooit kunnen afstappen van zijn geluksnummer. “Sinds mijn transfer naar Eupen, heb ik mijn nummer moeten veranderen want daar was rugnummer 17 al bezet.” De zoektocht leidde naar het nummer 14, uiteraard niet willekeurig gekozen. “Ik was nog middenvelder en Barça-fan, dan kom je al snel uit bij Johan Cruijff. Sindsdien ging mijn carrière in stijgende lijn, toen ik hier in Gent aankwam heb ik dan ook meteen voor het nummer 14 gekozen.” En het nummer 17 dan? “Ik geef toe dat ik er toch even naar gekeken heb, het was bezet door Roman Yaremchuk. Ik twijfelde wel om het aan hem te vragen maar ik denk niet dat hij zijn rugnummer aan mij zou gegeven hebben.”

Snoozen

Sjotcast co-host Yanko Beeckman knikt instemmend tijdens het gesprek. Geen toeval. “Ik moet bekennen dat ik eigenlijk dezelfde fascinatie heb voor het getal 17. Ik ben geboren op 17 januari en tijdens mijn voetbalcarrière speelde ik altijd met dat rugnummer.” Al gaat zijn fascinatie nog wat verder… “Als ik bijvoorbeeld uit de douche stap, tel ik eerst tot 17. Zelfs als ik mijn wekker zet, zorg ik ervoor dat de som van de getallen precies 17 is.” Castro-Montes treedt hem meteen bij. “Ik herken het helemaal! Ik zet mijn wekker bijvoorbeeld ook om 08u14 en dan snooze ik drie minuten.” 14 + 3 = …

