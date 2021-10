Zuid-Koreaanse president vraagt paus om Noord-Korea te bezoeken

De mededeling komt er na een bezoek van de Zuid-Koreaanse president aan Vaticaanstad. Moon ging er op audiëntie bij de paus. Volgens de Zuid-Koreaanse verklaring zou de paus tijdens dat gesprek hebben aangegeven open te staan voor het voorstel. Hij is “bereid te gaan” wanneer er een uitnodiging van Noord-Korea komt, zo klinkt het in Seoel.

De twee leiders spraken ook over de coronapandemie en over klimaatverandering.

Nooit bezocht

Noord-Korea en Vaticaanstad onderhouden geen officiële diplomatieke betrekkingen. Er heeft nog geen enkele paus een bezoek gebracht aan Noord-Korea.

Officieel is de godsvrijheid verankerd in de Noord-Koreaanse grondwet, maar volgens mensenrechtenorganisaties worden christenen en andere gelovigen er op wrede wijze vervolgd. Volgens Noord-Koreaanse vluchtelingen kan alleen al het bezit van een bijbel leiden tot een jarenlange opsluiting in een politiek gevangenenkamp.