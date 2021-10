Mag ik met mondmasker in plaats van coronapas op café? Verandert er iets voor privéfeesten? Hoe veilig is pas als ook gevaccineerden virus doorgeven? Jullie vragen beantwoord

Het Overlegcomité nam dinsdag enkele nieuwe beslissingen om de verdere verspreiding van het coronavirus in ons land tegen te gaan. Een van de opvallendste beslissingen is het opnieuw dragen van het mondmasker op verschillende plaatsen. Daarnaast keurde het Vlaams Parlement vrijdag een decreet goed waarmee het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in Vlaanderen wordt uitgebreid. Toch zijn er veel lezers die nog met vragen zitten. Wij proberen ze te beantwoorden.