Joe Biden door paus ontvangen op ongewoon lange privé-audiëntie: onduidelijk of abortus ter sprake kwam

Biden dankte de paus voor zijn inzet voor de arme mensen en mensen die door conflicten getroffen worden. Hij loofde de inzet van de paus in de strijd tegen de klimaatverandering en tegen de coronapandemie, aldus het Witte Huis. Biden, een regelmatige kerkganger, is de tweede katholieke president in de Amerikaanse geschiedenis.

De ontmoeting tussen de 78-jarige president en de paus achter gesloten deuren zou oorspronkelijk een uur duren. Aansluitend op het gesprek met Franciscus ontmoette Biden de nummer 2 van het Vaticaan, kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin.

Abortus

Of het omstreden thema van abortus ter sprake kwam, bleef onduidelijk. Bidens regering steunt het recht op zwangerschapsafbreking, wat in tegenspraak is met het standpunt van de Katholieke Kerk. Enkele Amerikaanse bisschoppen eisten dat Biden van de communie zou worden uitgesloten, een belangrijk onderdeel van de mis.

De Amerikaanse bisschoppenconferentie zei in juni dat niet beslist was bepaalde mensen uit de communie uit te sluiten. De paus herinnerde eraan dat bisschoppen zielzorgers zijn en geen politici. Hij had nog niemand de communie geweigerd, zei Franciscus in september. Tegelijk liet hij er geen twijfel over bestaan dat abortus voor de Kerk “moord” is.

Biden geldt als een gelovige katholiek. In zijn kantoor verscheen al de eerste dag van zijn ambtstermijn een foto van paus Franciscus naast de familiefoto’s. De eerste katholieke president van de VS was John F. Kennedy (1961-1963) .