Hein Vanhaezebrouck vol lof voor spitsenduo van Union: “Beste spitsen van het land”

Zondagavond ontvangt AA Gent al voor de derde keer dit seizoen de koploper in de Jupiler Pro League. Net als tegen Club Brugge en Eupen hoopt Hein Vanhaezebrouck op een driepunter, ook al beseft de Gentse coach dat de Brusselse promovendus allesbehalve een toevallige hoogvlieger is: “Union is een heel sterk collectief. Ze spelen dezer dagen duidelijk op een wolk, het is dan ook aan ons om hen er af laten donderen.”

Enkele jaren geleden polste Hein Vanhaezebrouck bij zijn toenmalige spelersgroep naar hun kennis van het Belgische voetbal en stelde hen de vraag waar STG in de clubnaam Union STG voor stond. Toen hij dat wereldkundig maakte, scoorde hij niet meteen punten in het Dudenpark: “Ach, ik zoch gewoon naar een clubnaam met een aanvoegsel. Vooral ook om aan te geven: je hebt de keuze tussen PO1 of PO2. In die laatste competitie tref je zelfs teams waarvan je zelfs de volledige naam niet kent.”

“Weinig jongens wisten effectief wat STG betekende maar voor alle duidelijkheid: ik heb altijd veel respect gehad voor die club en ik vind het ook een geweldig stadion. Het wordt nu blijkbaar te klein en er mag niets gedaan worden aan het hoofdgebouw waardoor men luidop nadenkt over een nieuw stadion maar er hangt een ongelooflijke sfeer. Union is dan ook een echte traditieclub met een slapende aanhang. Veel mensen die lange tijd niet gingen kijken, zijn nu terug van de partij.”

Zondagavond wordt het zonder twijfel ook uitkijken naar de clash tussen de ijzersterke Gentse defensie en het aartsgevaarlijke spitsenduo Undav – Vanzeir: “Misschien zijn ze wel de beste van het land. Als je het kijkt naar het aantal gescoorde doelpunten en de assists, is dat ook gewoon zo. Ze zijn heel complementair en werken allebei ook keihard voor het team. Dat wordt opletten voor onze verdedigers maar het zal voor hen ook een challenge zijn om te voetballen tegen de beste verdedigers van het land.”

© BELGA

“Nielsen is ook enorm belangrijk”

Toch is Union veel meer dan enkel maar hun aanvallers: “Nielsen werd vorig jaar niet zomaar verkozen tot beste speler van 1B en die lijn trekt hij nu volgens mij dan ook gewoon door. Hij kan perfect mee in 1A en legt ongelooflijke afstanden af. Hij is dan ook zeker enorm belangrijk maar je hebt nog heel wat jongens die uitstekend presteren, zowel op het middenveld als op de flanken. Hun keeper, Moris, is ook sterk op dreef, hij is echt ontzettend sterk met de voeten.”

De huidige hoogconjunctuur van Union is voor HVH dan ook zeker geen verrassing: “Het gaat snel voor Union, ook door die buitenlandse inbreng. Dat had zeker een positieve impact op hun ontwikkeling. Maar ze hebben ook Felice Mazzu in huis gehaald, een man met ervaring die al genoeg op het hoogste niveau zijn kwaliteiten heeft bewezen. Weet je, zo’n buitenlandse inbreng kan positief zijn maar de laatste in de stand heeft dat ook. En die stonden vorig jaar ook bovenaan. Je kan al eens een topjaar draaien maar het moet vooral blijven duren.”

© BELGA

“Er was nooit een probleem van vertrouwen”

De Buffalo’s lijken ondertussen ook stilaan op vol toerental te spelen. Vorige week werd er nog overtuigend gewonnen op bezoek bij RC Genk, maar Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van een miraculeuze ommekeer of een herwonnen zelfvertrouwen inroepen als oorzaak: “Er was nooit een probleem van vertrouwen. In de cruciale matchen die we speelden, waar het van moeten was, waren we ook toen al op de afspraak.”

“Het doet wel natuurlijk goed om enkele matchen op rij te winnen, dat is duidelijk. We sukkelden wel wat met blessures: soms waren teveel cruciale spelers in dezelfde sector afwezig. En we gaven natuurlijk ook enkele punten weg door een gebrek aan efficiëntie. Eerst aan beide kanten, nadien vooral offensief. Daar moeten we ook het meeste aandacht aan blijven besteden.”