In Parijs zijn – voor het eerst – vier pornoacteurs officieel aangeklaagd voor ‘verkrachting op de filmset’, in het onderzoek naar pornovideoplatform French Bukkake. Dat kwam vorig jaar zwaar in opspraak en is intussen op bevel van het gerecht gesloten. In dezelfde zaak worden nog vier mensen, bij wie een regisseur en een producer die voor het intussen opgedoekte platform werkten, vervolgd.