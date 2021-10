Olaf Scholz geen kandidaat om nieuwe voorzitter van SPD te worden

Scholz heeft zijn partij bij de parlementsverkiezingen naar een verkiezingsoverwinning geleid. Hij overlegt met kopstukken van de Groenen en de liberalen (FDP) over de vorming van een nieuwe coalitie. De algemene verwachting is dat Scholz de opvolger wordt van ontslagnemend bondskanselier Angela Merkel.

Maar hij zal zich geen kandidaat stellen om huidig SPD-leider Norbert Walter-Borjans op te volgen, zo maakte Scholz vrijdag duidelijk in Rome, waar hij het overleg van de G20 bijwoont. “Ik concentreer mij op datgene waarvoor ik een mandaat heb gekregen van de burgers, namelijk de vorming van een regering”, zo stelt hij.

Medevoorzitter weg

De 69-jarige Walter-Borjans had eerder op de dag aangekondigd dat hij niet langer wil aanblijven als medevoorzitter van SPD. Walter-Borjans, die het voorzitterschap deelt met Saskia Esken, wil op een partijcongres in december de fakkel doorgeven.

“Voor mij was het voorzitterschap van meet af aan niet gelinkt aan een verdere carrière, maar eerder aan de doelstelling om de partij weer op de rails te zetten”, verklaarde Walter-Borjans. “Ik heb die opdracht in die mate vervuld dat ik nu kan zeggen dat het tijd is aan een jonger iemand om over te nemen.”