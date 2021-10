Archeologen ontdekken unieke Romeinse artefacten in Engeland

Op een archeologische site in Stoke Mandeville in Engeland heeft een team van archeologen drie hoofden gevonden: een man, een vrouw en een kind. Het zijn geen lugubere vondsten maar drie Romeinse standbeelden die uitstekend bewaard zijn gebleven sinds ze meer dan 1.000 jaar geleden onder de grond verdwenen. “Het is een ontzettende belangrijke en opvallende vondst”, zegt Rachel Wood, hoofd van het archeologische team, “De drie hoofden en schouders zijn uiterst zeldzaam.”