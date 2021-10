Stuiptrekkingen en braken bij eerste executie in Oklahoma in zes jaar tijd

Voor het eerst in zes jaar hebben de autoriteiten in de Amerikaanse staat Oklahoma een executie uitgevoerd. De veroordeelde moordenaar John Marion Grant kwam om door een dodelijke injectie. Voor hij stierf, kreeg Grant echter een twintigtal stuiptrekkingen en braakte hij. Dat meldden verschillende mediagetuigen na afloop.

De 60-jarige werd meer dan 20 jaar geleden ter dood veroordeeld, voor de moord op een medewerkster van een gevangeniscafetaria toen hij voor een ander misdrijf opgesloten zat. De executie kon plaatsvinden nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een eerder verleend uitstel van executie had vernietigd.

‘John Grant kreeg stuiptrekkingen kort na de injectie van het eerste product’, aldus Associated Press-journalist Sean Murphy, die ter plaatse was. Volgens de journalist waren er zowat 20 stuiptrekkingen en braakte hij verschillende keren vooraleer hij uiteindelijk stierf. ‘Ik ben van 14 executies getuige geweest, maar dit heb ik nog nooit gezien’, voegde Murphy er nog aan toe.

Moratorium opgeheven

In 2015 werden executies met een dodelijke injectie in Oklahoma opgeschort, nadat in 2014 en 2015 de uitvoering van de doodstraf met zo’n injectie drie keer verkeerd was gegaan. Begin vorig jaar werd dat moratorium opgeheven.

Op 18 november en 9 december staan de volgende executies in de Amerikaanse staat gepland. In 27 van de 50 Amerikaanse staten is de doodstraf intussen al afgeschaft, of wordt ze niet langer uitgevoerd.